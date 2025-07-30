фото: Харківська обласна військова адміністрація

За сприяння Харківської обласної військової адміністрації у громадах регіону триває активне створення та розвиток місцевих і добровільних пожежних підрозділів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Ініціатива має на меті посилити пожежно-рятувальну спроможність громад, особливо в умовах воєнного часу.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів зустріч із представниками 15 громад Харківського району. На заході обговорили стан виконання поставлених завдань щодо організації місцевої та добровільної пожежної охорони. Учасники доповіли про вже досягнуті результати, а також про проблеми, зокрема кадрові питання та оформлення необхідної документації. Особливу увагу приділили пошуку шляхів підвищення рівня міжвідомчої взаємодії для більш ефективної роботи підрозділів.

"За дорученням начальника Харківської ОВА ми продовжуємо системну роботу, щоб громади отримали всі необхідні ресурси для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Важливо, щоб місцеві пожежні команди діяли злагоджено з усіма екстреними службами", - зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Зустріч представників громад Харківського району

За даними ДСНС, у першому півріччі 2025 року найбільша кількість пожеж зафіксована у Харківському районі - 707 випадків, Ізюмському - 664, Чугуївському - 520. На цей час у Харківській області функціонує 15 підрозділів МПО та 12 ДПО, зокрема в Безлюдівській, Пісочинській, Роганській, Солоницівській і Циркунівській громадах. Добровольці Харківського району вже здійснили 156 виїздів на гасіння пожеж. Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов підкреслив, що у країнах Європи до 70% пожеж ліквідовують добровільні підрозділи, тоді як у Харківському районі цей показник становить понад 22%. Він наголосив на необхідності активізувати процес розбудови пожежної охорони в інших громадах регіону.

Розвиток місцевої та добровільної пожежної охорони є стратегічним напрямком у підсиленні системи цивільного захисту області. Цей напрям перебуває під постійним контролем начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Нагадаємо, на Харківщині створять Меморіальний комплекс полеглим Захисникам і Захисницям України. Мета ініціативи - вшанування героїв, формування простору національної памʼяті та створення гідного символу вдячності суспільства.