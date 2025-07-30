12:43  30 июля
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 14:54

Харьковщина создает новые пожарные подразделения: уже работают 27 команд, добровольцы спасают жизни

30 июля 2025, 14:54
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

При содействии Харьковской областной военной администрации в громадах региона продолжается активное создание и развитие местных и добровольных пожарных подразделений

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Инициатива направлена на усиление пожарно-спасательной способности громад, особенно в условиях военного времени.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов провел встречу с представителями 15 громад Харьковского района. На мероприятии обсудили состояние выполнения поставленных задач по организации местной и добровольной пожарной охраны. Участники доложили про уже достигнутые результаты, а также проблемы, в частности кадровые вопросы и оформление необходимой документации. Особое внимание было уделено поиску путей повышения уровня межведомственного взаимодействия для более эффективной работы подразделений.

"По поручению начальника Харьковской ОВА мы продолжаем системную работу, чтобы громады получили все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Важно, чтобы местные пожарные команды действовали слаженно со всеми экстренными службами", - отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Встреча представителей громад Харьковского района

По данным ГСЧС, в первом полугодии 2025 года наибольшее количество пожаров зафиксировано в Харьковском районе - 707 случаев, Изюмском - 664, Чугуевском - 520. В настоящее время в Харьковской области функционирует 15 подразделений МПО и 12 ГПО, в частности в Безлюдовской, Песочинской, Песочинской. Добровольцы Харьковского района уже совершили 156 выездов на тушение пожаров. Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подчеркнул, что в странах Европы до 70% пожаров ликвидируют добровольные подразделения, в то время как в Харьковском районе этот показатель составляет более 22%. Он отметил необходимость активизировать процесс развития пожарной охраны в других громадах региона.

Развитие местной и добровольной пожарной охраны является стратегическим направлением усиления системы гражданской защиты области. Это направление находится под постоянным контролем начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Напомним, в Харьковской области создадут Мемориальный комплекс павших Защитникам и Защитницам Украины. Цель инициативы - чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар Харьковская область охрана добровольцы команда
Медицинская поддержка чернобыльцев Харьковщины: что нужно знать
30 июля 2025, 14:48
На Харьковщине создадут Мемориальный комплекс павшим Защитникам и Защитницам Украины
30 июля 2025, 13:45
Количество жертв атаки на Изюмщине возросло: в больнице скончался пенсионер
30 июля 2025, 12:48
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Сумах россияне снова атаковали здание ОВА: ранена женщина
30 июля 2025, 14:51
Медицинская поддержка чернобыльцев Харьковщины: что нужно знать
30 июля 2025, 14:48
ПриватБанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против бывших владельцев
30 июля 2025, 14:40
Россия массово использует химическое оружие против ВСУ: известно о более чем 10 тысяч случаев
30 июля 2025, 14:35
За $6-15 тысяч: в Киеве и Днепре ликвидировали схемы уклонения от службы
30 июля 2025, 14:21
Женщин некоторых профессий будут брать на военный учет без их личного присутствия
30 июля 2025, 14:09
В Днепропетровской области 17-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки
30 июля 2025, 13:58
На Харьковщине создадут Мемориальный комплекс павшим Защитникам и Защитницам Украины
30 июля 2025, 13:45
Магамедрасулов, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Миндича — СМИ
30 июля 2025, 13:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »