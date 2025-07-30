фото: Харьковская областная военная администрация

При содействии Харьковской областной военной администрации в громадах региона продолжается активное создание и развитие местных и добровольных пожарных подразделений

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Инициатива направлена на усиление пожарно-спасательной способности громад, особенно в условиях военного времени.

По поручению начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова его заместитель Евгений Иванов провел встречу с представителями 15 громад Харьковского района. На мероприятии обсудили состояние выполнения поставленных задач по организации местной и добровольной пожарной охраны. Участники доложили про уже достигнутые результаты, а также проблемы, в частности кадровые вопросы и оформление необходимой документации. Особое внимание было уделено поиску путей повышения уровня межведомственного взаимодействия для более эффективной работы подразделений.

"По поручению начальника Харьковской ОВА мы продолжаем системную работу, чтобы громады получили все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Важно, чтобы местные пожарные команды действовали слаженно со всеми экстренными службами", - отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Встреча представителей громад Харьковского района

По данным ГСЧС, в первом полугодии 2025 года наибольшее количество пожаров зафиксировано в Харьковском районе - 707 случаев, Изюмском - 664, Чугуевском - 520. В настоящее время в Харьковской области функционирует 15 подразделений МПО и 12 ГПО, в частности в Безлюдовской, Песочинской, Песочинской. Добровольцы Харьковского района уже совершили 156 выездов на тушение пожаров. Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подчеркнул, что в странах Европы до 70% пожаров ликвидируют добровольные подразделения, в то время как в Харьковском районе этот показатель составляет более 22%. Он отметил необходимость активизировать процесс развития пожарной охраны в других громадах региона.

Развитие местной и добровольной пожарной охраны является стратегическим направлением усиления системы гражданской защиты области. Это направление находится под постоянным контролем начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Напомним, в Харьковской области создадут Мемориальный комплекс павших Защитникам и Защитницам Украины. Цель инициативы - чествование героев, формирование пространства национальной памяти и создание достойного символа благодарности общества.