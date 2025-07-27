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27 липня 2025, 09:21

РФ завдала 810 ударів по Запорізькій області: зруйновано житло та авто

27 липня 2025, 09:21
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Фото: Telegram/Іван Федоров
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Протягом минулої доби війська Російської Федерації здійснили інтенсивний вогневий тиск на населені пункти Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загалом зафіксовано 810 ударів по щонайменше 12 селах та містечках регіону. Ворожі обстріли охопили майже весь прифронтовий пояс, завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі.

Зокрема, авіація противника здійснила 26 нальотів. Під ударами опинилися Оріхів, Гуляйполе, Щербаки та Білогір'я. Крім того, упродовж доби фіксувалася масована атака дронів: 579 безпілотників, здебільшого типу FPV, вдарили по таких населених пунктах, як Біленьке, Кам'янське, Омельник, Чарівне, Мала Токмачка, а також по вже згаданих Гуляйполю, Оріхову та Щербакам.

Також повідомляється про чотири удари реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) по території Юрківки та Новоданилівки. Артилерійські обстріли зафіксовані у Кам'янському, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Оріхові, Гуляйполі та Щербаках - загалом 201 вогнева атака.

Унаслідок цих дій окупантів пошкоджено щонайменше 16 об'єктів, серед яких житлові будинки, квартири, приватні авто, господарські споруди й елементи інфраструктури. Незважаючи на масштаб обстрілів, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

Раніше повідомлялося, на трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку.

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