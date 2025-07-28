Предприниматель из Харьковской области получил грант от государства и открыл современную СТО

фото: Харьковский областной центр занятости

При поддержке Харьковской ОВА предприниматель Сергей Осыка открыл современную станцию технического обслуживания (СТО) тяжелой автотракторной и дорожно-строительной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

Тщательно обоснованный бизнес-план был успешно рассмотрен и одобрен, и мужчина получил грант в размере 500 тысяч гривен.

Благодаря финансовой поддержке и поддержке Харьковской ОВА было закуплено высокотехнологичное оборудование: мобильный токарно-расточно-наплавочный станок и многофункциональный источник тока инверторного типа.

Расширение деятельности позволило предприятию не только удовлетворить растущий спрос на рынке, но и создать новые рабочие места, способствуя занятости населения.

Напомним, в Харьковской ОВА рассмотрели проект реализации более чем на 70 млн грн: укрытие для школьников и ремонт больницы.