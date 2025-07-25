На Харківщині запустили унікальне виробництво дзеркал

фото: Харківський обласний центр зайнятості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

До початку повномасштабного вторгнення Ольга вела різнопланову підприємницьку діяльність, серед якої особливе місце займало саме виготовлення дзеркал. На жаль, війна змусила її тимчасово призупинити цей напрямок, але через деякий час жінка повернулася до улюбленої справи.

Для розширення виробництва вирішила взяти участь у державній програмі "Власна справа". Завдяки грантовим коштам у розмірі 500 000 грн вона придбала сучасне обладнання, що дозволяє виготовляти дзеркала не лише будь-якого розміру, а й будь-якої форми. Окрім цього, було придбано високоточне обладнання для нанесення плівки, що дає змогу декорувати дзеркала будь-якої складності.

Завдяки підтримці Харківської ОВА, Ольга тепер входить до трійки провідних виробників дзеркал в Україні.

Нагадаємо, керівниця медичного центру на Харківщині розповіла, як місцева влада допомагає бізнесу під час війни.