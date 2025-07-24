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24 липня 2025, 02:35

На Харківщині українські дрони знищили техніку та піхоту росіян

24 липня 2025, 02:35
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фото: ДПСУ
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Воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали втрат російським окупантам у Харківській області

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники знищили танк, бронемашину, дві "буханки", залетіли просто в укриття до окупантів, ліквідували з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Донеччині підрозділ "Фенікс" спопелив техніку та піхоту окупантів.

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РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян підрозділ Фенікс бригада Помста
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