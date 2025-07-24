На Харківщині українські дрони знищили техніку та піхоту росіян

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники знищили танк, бронемашину, дві "буханки", залетіли просто в укриття до окупантів, ліквідували з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.