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25 липня 2025, 11:56

Керівниця медичного центру на Харківщині розповіла, як місцева влада допомагає бізнесу під час війни

25 липня 2025, 11:56
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фото: Харківський обласний центр зайнятості
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Наталія Фіданян, дружина учасника бойових дій та керівниця філіалів медичного центру "Мій офтальмолог", розвиває свій бізнес попри війну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Напередодні повномасштабного вторгнення у Харкові відкрився новий філіал медичного центру. Повномасштабна війна та активні бойові дії на Харківщині стали серйозним випробуванням для бізнесу.

Попри складнощі, Наталія активно шукала можливості для розвитку і скористалася програмою "Власна справа", отримавши майже півмільйона гривень.

"Це фінансування дозволило не лише модернізувати Центр "Мій офтальмолог", але й створити два нові робочі місця", - каже Наталія.

За підтримки Харківської ОВА, Наталія Фіданян змогла не лише зберегти свій бізнес, а й розвинути його.

Нагадаємо, на Харківщині влада попри війну підтримує бізнес.

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