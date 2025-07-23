На Харківщині влада попри війну підтримує бізнес

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Підприємиця Юлія Авдєєва у червні 2024 року отримала мікрогрант, що дозволило їй відкрити власний заклад харчування у Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Юлія має освіту тренера-викладача фізичної культури та спорту, а також ступінь магістра-реабілітолога. З 2017 року вона працювала як ФОП, займаючись інтернет-торгівлею, а потім перейшла у сферу вантажних перевезень. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, її бізнес у цій галузі став неможливим.

Вирішивши змінити напрямок, вона побачила перспективу у ресторанному бізнесі. Жінка придбала приміщення старого кафе за 10 км від міста Валки, яке було в дуже занедбаному стані. Завдяки допомозі рідних та близьких, зробила капітальний ремонт, перетворивши приміщення на затишний простір.

Для завершення проєкту та розвитку бізнесу бракувало коштів. Тому вона вирішила скористатися державною програмою "Власна справа".

За підтримки Харківської ОВА Юлія змогла придбати необхідне обладнання (витяжку, варильну поверхню, пральну та сушильну машини, рекуператор), а також меблі для облаштування комфортного простору для відвідувачів.

Проєкт Юлії Авдєєвої — це не лише новий бізнес, а й важливий крок у відновленні інфраструктури Харківської області.

Нагадаємо, влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам.