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24 липня 2025, 16:43

Як грант у 500 тис. грн допоміг ветерану Олегу Качкалді створити успішний бізнес

24 липня 2025, 16:43
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фото: Харківський обласний центр зайнятості
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Олег Качкалда - учасник бойових дій, який після служби успішно реалізував себе у бізнесі за підтримки Служби зайнятості

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Його історія демонструє, як державна допомога та наполегливість можуть стати основою для розвитку власної справи.

У листопаді 2024 року Олег отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень. Ці кошти дали змогу не лише розширити перелік послуг у його майстерні, а й відкрити два нових робочих місця. Майстерня, що працює вже понад вісім років, має стабільну репутацію та базу з понад двох тисяч постійних клієнтів.

Підприємство спеціалізується на гострінні та ремонті перукарського, манікюрного, побутового і медичного інструменту, а також виготовленні дублікатів квартирних, автомобільних і домофонних ключів. Завдяки фінансуванню Олег зміг додати послуги з програмування, ремонту та відновлення автомобільних ключів навіть у випадках повної втрати.

Для цього він придбав сучасне обладнання: автоматичний верстат для ключів, оптичний зчитувач, програматори для іммобілайзерів та автоключів, а також тестові лінії. Таке оновлення дозволяє майстерні вийти на новий рівень і задовольнити зростаючі потреби ринку.

Нагадаємо, від бариста до власного цеху: харків’янин відкрив кавовий простір завдяки мікрогранту.

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