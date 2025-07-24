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24 липня 2025, 12:17

Від бариста до власного цеху: харків’янин відкрив кавовий простір завдяки мікрогранту

24 липня 2025, 12:17
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фото: Харківський обласний центр зайнятості
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Підприємець із Харкова Максим Злидень реалізував давню ідею - відкрив власний кавовий простір і обсмажувальний цех завдяки отриманому мікрогранту

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Фінансова підтримка дозволила закупити професійне обладнання, необхідне для повноцінного запуску виробництва кави, зокрема дестонер, вологомір, колориметр та інші спеціалізовані пристрої.

У кавовій індустрії Злидень працює вже не перший рік. Його шлях починався з посади бариста, а згодом він пройшов шлях до керівної ролі у великій національній мережі кав’ярень з власною обсмажкою. Має відповідну освіту, завершив спеціалізовані курси та неодноразово брав участь у всеукраїнських чемпіонатах із приготування кави. Також активно долучається до бізнес-івентів і профільних міжнародних виставок.

Із 2018 року Злидень займається дистрибуцією кави у Харкові, створивши стабільну клієнтську базу. Основна мета - не лише забезпечити локальний ринок якісною кавою, а й вийти на загальноукраїнський рівень і розпочати експорт. Підприємець уже має сформовану команду, бренд та маркетингову стратегію.

Новий простір працює не тільки як виробничий майданчик. Це також навчальна платформа для охочих опанувати мистецтво приготування кави. Відвідувачі можуть спостерігати за обсмажуванням зерна, долучатися до майстер-класів та отримувати нові знання про кавову культуру.

Раніше повідомлялося, на Київщині підпільно виробляли каву під марками відомих світових брендів.

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