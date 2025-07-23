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23 липня 2025, 12:15

Вакансії тижня на Харківщині: кого шукають і які зарплати пропонують

23 липня 2025, 12:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на 17 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3548 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Вакансії тижня в Харківській області:

  1. Сапер – 50 000 грн.
  2. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 670 грн.
  3. Заступник директора – 35 100 грн.
  4. Представник торговельний – 33 000 грн.
  5. Зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 000 грн.
  6. Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 000 грн.
  7. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 000 грн.
  8. Енергетик – 20 000 грн.
  9. Клінічний психолог – 19 900 грн.
  10. Оператор склоформувальних машин – 18 000 грн.

Нагадаємо, влада Харківщини допомагає знайти роботу ветеранам.

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