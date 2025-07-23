06:40  23 июля
В Черновцах в водоеме обнаружили тело женщины
04:20  23 июля
Певица Анна Тринчер рассказала, как ее шантажировали интимным видео
02:55  23 июля
Бригада "Гарт" атаковала позиции россиян под Волчанском
UA | RU
UA | RU
23 июля 2025, 12:24

На Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес

23 июля 2025, 12:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Предприниматель Юлия Авдеева в июне 2024 года получила микрогрант, что позволило ей открыть собственное заведение питания в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

У Юлии есть образование тренера-преподавателя физической культуры и спорта, а также степень магистра-реабилитолога. С 2017 года она работала как ФЛП, занимаясь интернет-торговлей, а затем перешла в сферу грузовых перевозок. Однако с началом полномасштабного вторжения ее бизнес в этой области стал невозможен.

Решив изменить направление, она увидела перспективу ресторанного бизнеса. Женщина приобрела помещение старого кафе в 10 км от города Валки, который был в очень заброшенном состоянии. Благодаря помощи родных и близких, сделала капитальный ремонт, превратив помещение в уютное пространство.

Для завершения проекта и развития бизнеса не хватало средств. Поэтому она решила воспользоваться государственной программой "Собственное дело".

При поддержке Харьковской ОВА Юлия смогла приобрести необходимое оборудование (вытяжку, варочную поверхность, стиральную и сушильную машины, рекуператор), а также мебель для комфортного пространства для посетителей.

Проект Юлии Авдеевой это не только новый бизнес, но и важный шаг в восстановлении инфраструктуры Харьковской области.

Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес работа экономика Харьковская область Харьковская ОВА
Международные партнеры помогают восстанавливать жилье на Харьковщине
22 июля 2025, 15:04
Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30
Международные партнеры продолжают поддерживать общины Харьковщины
22 июля 2025, 13:03
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя
23 июля 2025, 12:35
В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
23 июля 2025, 12:34
ТОП громких коррупционных скандалов, раскрытых НАБУ и САП
23 июля 2025, 12:28
То ли недорабатывают спецслужбы, то ли наоборот – очень хорошо работают, просто не в пользу Украины
23 июля 2025, 12:22
В центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку
23 июля 2025, 12:18
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
23 июля 2025, 12:15
Главное последствие вчерашних протестов – потеря легитимности президентом
23 июля 2025, 11:59
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 23 июля
23 июля 2025, 11:56
Атака на НАБУ и САП окажет негативное влияние на международную поддержку Украины
23 июля 2025, 11:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »