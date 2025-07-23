На Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес

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Предприниматель Юлия Авдеева в июне 2024 года получила микрогрант, что позволило ей открыть собственное заведение питания в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

У Юлии есть образование тренера-преподавателя физической культуры и спорта, а также степень магистра-реабилитолога. С 2017 года она работала как ФЛП, занимаясь интернет-торговлей, а затем перешла в сферу грузовых перевозок. Однако с началом полномасштабного вторжения ее бизнес в этой области стал невозможен.

Решив изменить направление, она увидела перспективу ресторанного бизнеса. Женщина приобрела помещение старого кафе в 10 км от города Валки, который был в очень заброшенном состоянии. Благодаря помощи родных и близких, сделала капитальный ремонт, превратив помещение в уютное пространство.

Для завершения проекта и развития бизнеса не хватало средств. Поэтому она решила воспользоваться государственной программой "Собственное дело".

При поддержке Харьковской ОВА Юлия смогла приобрести необходимое оборудование (вытяжку, варочную поверхность, стиральную и сушильную машины, рекуператор), а также мебель для комфортного пространства для посетителей.

Проект Юлии Авдеевой это не только новый бизнес, но и важный шаг в восстановлении инфраструктуры Харьковской области.

Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.