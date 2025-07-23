На Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес
Предприниматель Юлия Авдеева в июне 2024 года получила микрогрант, что позволило ей открыть собственное заведение питания в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.
У Юлии есть образование тренера-преподавателя физической культуры и спорта, а также степень магистра-реабилитолога. С 2017 года она работала как ФЛП, занимаясь интернет-торговлей, а затем перешла в сферу грузовых перевозок. Однако с началом полномасштабного вторжения ее бизнес в этой области стал невозможен.
Решив изменить направление, она увидела перспективу ресторанного бизнеса. Женщина приобрела помещение старого кафе в 10 км от города Валки, который был в очень заброшенном состоянии. Благодаря помощи родных и близких, сделала капитальный ремонт, превратив помещение в уютное пространство.
Для завершения проекта и развития бизнеса не хватало средств. Поэтому она решила воспользоваться государственной программой "Собственное дело".
При поддержке Харьковской ОВА Юлия смогла приобрести необходимое оборудование (вытяжку, варочную поверхность, стиральную и сушильную машины, рекуператор), а также мебель для комфортного пространства для посетителей.
Проект Юлии Авдеевой это не только новый бизнес, но и важный шаг в восстановлении инфраструктуры Харьковской области.
Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.