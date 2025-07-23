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23 июля 2025, 12:15

Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают

23 июля 2025, 12:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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По состоянию на 17 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3548 вакансий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Вакансии недели в Харьковской области:

  1. Сапер – 50 000 грн.
  2. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35670 грн.
  3. Заместитель директора – 35100 грн.
  4. Представитель торговый – 33 000 грн.
  5. Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках – 30000 грн.
  6. Специалист по стандартизации, сертификации и качеству – 25 000 грн.
  7. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 21 000 грн.
  8. Энергетик – 20 000 грн.
  9. Клинический психолог – 19900 грн.
  10. Оператор стеклоформовочных машин – 18 000 грн.

Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.

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