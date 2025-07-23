Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
По состоянию на 17 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3548 вакансий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Вакансии недели в Харьковской области:
- Сапер – 50 000 грн.
- Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов – 35670 грн.
- Заместитель директора – 35100 грн.
- Представитель торговый – 33 000 грн.
- Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках – 30000 грн.
- Специалист по стандартизации, сертификации и качеству – 25 000 грн.
- Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 21 000 грн.
- Энергетик – 20 000 грн.
- Клинический психолог – 19900 грн.
- Оператор стеклоформовочных машин – 18 000 грн.
Напомним, власти Харьковщины помогают найти работу ветеранам.
Международные партнеры помогают восстанавливать жилье на ХарьковщинеВсе новости »
22 июля 2025, 15:04Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30Международные партнеры продолжают поддерживать общины Харьковщины
22 июля 2025, 13:03
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя
23 июля 2025, 12:35В Ровно впервые за три года зафиксировали случай тропической малярии
23 июля 2025, 12:34ТОП громких коррупционных скандалов, раскрытых НАБУ и САП
23 июля 2025, 12:28На Харьковщине власти, несмотря на войну, поддерживают бизнес
23 июля 2025, 12:24То ли недорабатывают спецслужбы, то ли наоборот – очень хорошо работают, просто не в пользу Украины
23 июля 2025, 12:22В центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку
23 июля 2025, 12:18Главное последствие вчерашних протестов – потеря легитимности президентом
23 июля 2025, 11:59Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 23 июля
23 июля 2025, 11:56Атака на НАБУ и САП окажет негативное влияние на международную поддержку Украины
23 июля 2025, 11:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все блоги »