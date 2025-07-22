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Влада області спільно з міжнародними партнерами посилює підтримку дітей з особливими освітніми потребами та педагогів, які з ними працюють

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Харківській області триває реалізація масштабної програми з розвитку інклюзивної освіти. Над цим проєктом спільно працюють Харківська обласна військова адміністрація, ЮНІСЕФ і ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

У межах спільної ініціативи "Посилення інклюзивної освіти для дітей із особливими освітніми потребами" внесено зміни до обласної Програми "Освіта незламної Харківщини". За останні півтора року підвищення кваліфікації пройшли понад 400 педагогів із десятків громад, а ще близько 190 вчителів пройдуть навчання з вересня. Частина підготовки здійснюється за кошти обласного бюджету, інша – за підтримки ЮНІСЕФ.

Крім того, 140 слухачів уже проходять навчання для здобуття магістерського ступеня за спеціальністю "Спеціальна освіта", ще стільки ж долучаться у 2025 році. Також у 2024–2025 роках понад 700 дітей, які раніше не отримували корекційних послуг, були забезпечені ними. Усього за цей період проведено понад 15 тисяч занять.

У рамках програми ЮНІСЕФ також забезпечує сучасним обладнанням інклюзивно-ресурсні центри, дитсадки та школи на загальну суму майже 10 млн грн. Окрему увагу приділено створенню навчальної лабораторії для педагогів.

За даними Харківської ОВА, результатом комплексної роботи стане повне закриття потреби у фахівцях у 43 громадах Харківської області.

Раніше повідомлялося, Харківська ОВА відповіла на звинувачення про освіту: офіційне спростування.