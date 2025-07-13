Армія РФ запустила по Україні 60 "шахедів" та БпЛА-імітаторів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої та поточної доби російська армія випустила по Україні 60 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 20 дронів, ще 20 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Міллерово — РФ.

Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 "шахедів"), а вночі — прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

"За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни. Крім того, 20 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані влучання 20 БпЛА у пʼяти локаціях.