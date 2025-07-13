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13 липня 2025, 13:00

За тиждень РФ випустила по Україні понад 80 ракет, 1200 КАБів і 1800 дронів, — Зеленський

13 липня 2025, 13:00
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ілюстративне фото: ДСНС України
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За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну більше 1 200 авіаційних бомб. Також росіяни випустили близько 1 800 ударних дронів і більше 80 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей", — написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО. За словами президента, особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі — за цей тиждень є вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів".

"Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо. "Шахеди" — один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, протягом минулої та поточної доби російська армія випустила по Україні 60 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 20 дронів, ще 20 — локаційно втрачені.

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