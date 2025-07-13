На Харківщині на жінку впало дерево: потерпіла загинула
Трагічний випадок стався вчора ввечері в селі Першотравневе Зміївської громади Чугуївського району
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Відомо, що внаслідок негоди дерево впало на 56-річну жінку.
"На жаль, вона загинула", — йдеться в повідомленні.
Крім того, в Шевченківському районі Харкова внаслідок падіння дерева на авто постраждав 52-річний чоловік. Місцевий житель отримав травму голови.
Нагадаємо, вчора у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево. Дитину госпіталізували.
Непогода в Харкові: на 7-річну дівчинку впало деревоВсі новини »
12 липня 2025, 22:00Потужний град накрив Дніпропетровщину: область потерпає від негоди
11 липня 2025, 17:54Через вихід річок із берегів на Львівщині підтоплено 11 громад
11 липня 2025, 13:52
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
За тиждень РФ випустила по Україні понад 80 ракет, 1200 КАБів і 1800 дронів, — Зеленський
13 липня 2025, 13:00Російські війська вдарили дронами по Самару: пошкоджена інфраструктура
13 липня 2025, 12:48У Хмельницькому з водойми дістали тіло чоловіка
13 липня 2025, 12:31Росіяни вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Херсоні: поранені мирні жителі
13 липня 2025, 12:00Окупанти атакували Дніпропетровщину: знищений ліцей, є постраждалий
13 липня 2025, 11:45Через російські удари по Донеччині 3 цивільних загинули та 8 поранені
13 липня 2025, 11:27Служба безпеки ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили полковника СБУ в Києві
13 липня 2025, 11:05Державна електроенергія – не інструмент дотацій для приватних гігантів, – аналітики ExPro
13 липня 2025, 10:18На Дніпропетровщині зникла 12-річна дитина
13 липня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні