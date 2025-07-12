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У Харкові увечері 12 липня пішов сильний дощ з вітром, блискавкою та громом. Через це впало дерево, і постраждала дитина

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, у Харкові через негоду постраждала дитина. Інцидент стався в Основ'янському районі міста. На 7-річну дівчинку впало дерево.

"Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні негода накрила Дніпропетровщину. Там випав дуже сильний град великого розміру. Через такі погодні умови мешканці регіону були змушені залишатися у своїх домівках, уникаючи перебування на відкритому повітрі.