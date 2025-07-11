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11 липня 2025, 07:43

Сім ударів БпЛА по Чугуєву: пошкоджено лікарню, є постраждала

11 липня 2025, 07:43
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 11 липня, з 01:09 до 01:20, російські війська атакували Чугуївський район Харківської області, застосувавши ударні безпілотники

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Чугуїв зафіксовано пряме влучення дрону, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та будівлю медичного закладу.

Ще шість БпЛА вдарили по території промислового підприємства – виникла масштабна пожежа.

Серед постраждалих – 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо масштабів руйнувань та інших можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Харків безпілотником типу "Шахед". Удару зазнав Салтівський район міста, відомо про трьох постраждалих.

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