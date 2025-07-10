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10 липня 2025, 22:34

Росіяни пошкодили посольство Ватикану в Києві

10 липня 2025, 22:34
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Приміщення Апостольської Нунціатури у Києві зазнало пошкоджень під час масованої атаки РФ на українську столицю

Про це заявив Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, повідомляє RegioNews із посиланням на Vatican News.

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо Нунціатури, навколо будинків", – йдеться у повідомленні.

Архієпископ Вісвальдас Кульбокас повідомив, що бачив пошкодження цивільних будівель, одна з яких розташована за 70 метрів, а інша - приблизно за 90 метрів від Нунціатури.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення", – додав він.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку.

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