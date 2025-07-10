Украинские пограничники с помощью дрона взяли в плен двух окупантов в Харьковской области

фото: ГПСУ

На Купянском направлении пилоты пограничного подразделения «Феникс» взяли в плен двух окупантов, используя для этого беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

После успешной ночной работы по позиции противника разведка доложила, что два пехотинца пытаются привлечь к себе самодельным "белым флагом".

С помощью беспилотника вражеским солдатам сбросили бутылку воды, к которой прикрепили записку, где они могут сдаться в плен.

Сама операция длилась около полутора часов. Во время нее вражеский дрон пытался атаковать пленных, совершив по ним сброс и нанеся ранения одному из них. Все-таки в результате пленных удалось доставить до позиций наших пехотинцев.

"Для нас не было целью просто убить противника. Если он демонстрирует явное желание сдаться в плен, мы проявляем к нему гуманность", - подытожили украинские пограничники.

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