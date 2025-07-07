12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 23:10

На Харківщині колишній військовий підірвав гранату на пляжі: що вирішив суд

07 липня 2025, 23:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харківській області розглядали справу щодо вибуху гранати. Чоловік підірвав її, коли посварився з перехожим

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині судили чоловіка, який служив у 113-й окремій бригаді територіальної оборони. На початку 2023 року він у районі села Уди Золочівської громади знайшов ручну осколкову гранату DM-51 та запал до іншої гранати.

З того дня він зберігав вибухонебезпечні предмети. Уже 20 травня 2025 року він прийшов до місцевого ставка у селі Світличного. Там він посварився із перехожим. Після сварки чоловік повернувся додому, взяв гранату і кинув її на пляжі біля ставка. Внаслідок вибуху було порушено громадський порядок і створено небезпеку для оточуючих.

На суді чоловік визнав свою провину та покаявся. Суд визнав його винним за статтями про незаконне зберігання боєприпасів та хуліганство із застосуванням зброї. Його приговорили до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, 1 липня у Хмельницькому вибухнула граната в багатоповерхівці. Це сталось, коли чоловік демонстрував гранату своїй співмешканці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Граната суд
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Удар по Запоріжжю: в якому стані постраждалі місцеві жителі
07 липня 2025, 23:30
Зоо-скандал: у Дніпрі жінка приспала здорового собаку, що сталось насправді
07 липня 2025, 22:35
У Запорізькій області окупанти змушують дітей патрулювати з росгвардією
07 липня 2025, 22:25
У Львові вирує негода: сильний буревій і блискавки валять дерева
07 липня 2025, 21:50
"Хочуть вийти на Маріупольську трасу": рф влаштували масовані штурми на Запоріжжі
07 липня 2025, 21:30
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені, понівечені будинки
07 липня 2025, 21:20
Постачали непридатну зброю: ексчиновники Міноборони та оборонного підприємства завдали збитків на 90 млн грн
07 липня 2025, 20:50
У Дія важливе оновлення для ветеранів: які зміни
07 липня 2025, 20:40
Випадкова жертва війни: російський дрон знищив рідкісного птаха просто у польоті - відео
07 липня 2025, 20:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »