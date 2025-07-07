Ілюстративне фото

У Харківській області розглядали справу щодо вибуху гранати. Чоловік підірвав її, коли посварився з перехожим

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині судили чоловіка, який служив у 113-й окремій бригаді територіальної оборони. На початку 2023 року він у районі села Уди Золочівської громади знайшов ручну осколкову гранату DM-51 та запал до іншої гранати.

З того дня він зберігав вибухонебезпечні предмети. Уже 20 травня 2025 року він прийшов до місцевого ставка у селі Світличного. Там він посварився із перехожим. Після сварки чоловік повернувся додому, взяв гранату і кинув її на пляжі біля ставка. Внаслідок вибуху було порушено громадський порядок і створено небезпеку для оточуючих.

На суді чоловік визнав свою провину та покаявся. Суд визнав його винним за статтями про незаконне зберігання боєприпасів та хуліганство із застосуванням зброї. Його приговорили до 3 років 6 місяців позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, 1 липня у Хмельницькому вибухнула граната в багатоповерхівці. Це сталось, коли чоловік демонстрував гранату своїй співмешканці.