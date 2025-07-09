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В Харькове получил приговор мужчина, устроивший в кафе стрельбу. В результате его действий пострадали два человека

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове судили мужчину, устроившего стрельбу в кафе. Это произошло 9 февраля 2025 года. Тогда мужчина нанес одному из потерпевших удар тупым твердым предметом в область правого глаза. Впоследствии он произвел выстрел из травматического пистолета. Второму пострадавшему он нанес телесные повреждения выстрелом в левый локтевой сустав.

На суде мужчина признал свою вину. Он также выплатил компенсацию потерпевшим. Суд учел это, а также то, что у мужчины есть несовершеннолетний ребенок и назначил ему штраф в размере 1 700 гривен. Пистолет конфисковали.

Напомним, ранее в столице произошла стрельба. Неизвестный подошел к припаркованному авто, где находился мужчина, и выстрелил из оружия. От полученного ранения потерпевший погиб на месте.