12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 16:06

Ми чули вибухи: у Харкові посол Франції Гаель Весьєр став свідком атаки "шахедами"

07 липня 2025, 16:06
Читайте также на русском языке
фото: Думка
Читайте также
на русском языке

Французький дипломат став свідком чергової атаки на українське місто під час офіційного візиту

Про це повідомив дипломат у коментарі кореспонденту "Думки", передає RegioNews.

7 липня у Харкові посол Франції в Україні Гаель Весьєр перебував із робочим візитом та особисто став свідком російського обстрілу міста за допомогою дронів типу "Шахед". Як повідомив дипломат у коментарі кореспонденту "Думки", під час поїздки дорогою між зустрічами у Харківській обласній адміністрації та мерії він бачив стовпи диму й чув вибухи.

Посол запевнив, що про цей інцидент негайно повідомлено Міністерство закордонних справ Франції. Він підкреслив, що Франція та європейські країни ретельно інформовані про події в Україні та засуджують кожен випадок обстрілів цивільної інфраструктури. За його словами, атаки на цивільні об'єкти є воєнними злочинами, які не можна виправдати навіть якщо йдеться про удари по військових цілях.

Гаель Весьєр наголосив, що тривалість таких атак – понад три з половиною роки – лише підсилює необхідність їх рішучого засудження. Він закликав міжнародну спільноту до єдності у визнанні цих дій неприпустимими та до посилення тиску на агресора.

Нагадаємо, опитування показало, кого б обрали українці, якби зараз провели президентські вибори.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Франція обстріли Харків Харківська область шахед дрони
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
07 липня 2025, 16:05
На Харківщині судитимуть лісничого через якого зрубали дерев на 1 млн грн
07 липня 2025, 15:08
Росія вдарила по Краматорську: є постраждалі
07 липня 2025, 14:49
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Стрибнула з недобудови: у Дніпрі знайшли тіло 14-річної дівчини, яка перед цим зникла безвісті
07 липня 2025, 17:55
Внаслідок обстрілу Харкова загинула 34-річна жінка - понад 40 поранених, серед них неповнолітні
07 липня 2025, 17:31
Смертельна ДТП на Полтавщині: водія знайшли без ознак життя
07 липня 2025, 17:23
Залишила дитину помирати на балконі: на Рівненщині судитимуть горе-матір
07 липня 2025, 17:10
"Пакунок школяра": як батькам першачків отримати 5000 грн від держави
07 липня 2025, 16:57
На Черкащині двоє підлітків-мотоциклістів потрапили в ДТП
07 липня 2025, 16:20
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
07 липня 2025, 16:05
Завтра в Україні очікується спека до +36 градусів
07 липня 2025, 15:58
У Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді
07 липня 2025, 15:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »