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Французький дипломат став свідком чергової атаки на українське місто під час офіційного візиту

Про це повідомив дипломат у коментарі кореспонденту "Думки", передає RegioNews.

7 липня у Харкові посол Франції в Україні Гаель Весьєр перебував із робочим візитом та особисто став свідком російського обстрілу міста за допомогою дронів типу "Шахед". Як повідомив дипломат у коментарі кореспонденту "Думки", під час поїздки дорогою між зустрічами у Харківській обласній адміністрації та мерії він бачив стовпи диму й чув вибухи.

Посол запевнив, що про цей інцидент негайно повідомлено Міністерство закордонних справ Франції. Він підкреслив, що Франція та європейські країни ретельно інформовані про події в Україні та засуджують кожен випадок обстрілів цивільної інфраструктури. За його словами, атаки на цивільні об'єкти є воєнними злочинами, які не можна виправдати навіть якщо йдеться про удари по військових цілях.

Гаель Весьєр наголосив, що тривалість таких атак – понад три з половиною роки – лише підсилює необхідність їх рішучого засудження. Він закликав міжнародну спільноту до єдності у визнанні цих дій неприпустимими та до посилення тиску на агресора.

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