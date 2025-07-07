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07 июля 2025, 16:06

Мы слышали взрывы: в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки "шахедами"

07 июля 2025, 16:06
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фото: Мнение
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Французский дипломат стал свидетелем очередной атаки на украинский город во время официального визита

Об этом сообщил дипломат в комментарии корреспонденту "Думка", передает RegioNews.

7 июля в Харькове посол Франции в Украине Гаэль Весьер находился с рабочим визитом и стал свидетелем российского обстрела города с помощью дронов типа "Шахед". Как сообщил дипломат в комментарии корреспонденту "Думка", во время поездки по дороге между встречами в Харьковской областной администрации и мэрии он видел столбы дыма и слышал взрывы.

Посол заверил, что об этом инциденте немедленно сообщено Министерству иностранных дел Франции. Он подчеркнул, что Франция и европейские страны тщательно информированы о событиях в Украине и осуждают каждый случай обстрелов гражданской инфраструктуры.

Гаэль Весьер подчеркнул, что продолжительность таких атак – более трех с половиной лет – лишь усиливает необходимость их решительного осуждения. Он призвал международное сообщество к единству в признании этих действий недопустимым и к усилению давления на агрессора.

Напомним, опрос показал, кого бы избрали украинцы, если бы сейчас провели президентские выборы.

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