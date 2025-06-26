Опитування показало, кого б обрали українці, якби зараз провели президентські вибори

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Вибори після завершення воєнного стану в Україні підтримують більше половини українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НВ.

Згідно з відповідями респондентів, лідирує у президентській гонці чинний глава держави Володимир Зеленський -21,8% - рейтинг серед усіх опитаних, 30,9% - імітація виборів серед тих українців, хто визначився і голосуватиме.

Колишній головком ЗСУ і нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний розташувався на другому місці — відповідно 19,6% і 27,7%.

На третьому місці нардеп і попередній президент України Петро Порошенко — відповідно, 4,5% і 6,3%.

Порівняно з березнем 2025 року, кількість людей, які вважають, що вибори потрібно проводити, дещо знизилась, а кількість тих, хто пропонує їх відкласти, — збільшилась, зазначають соціологи.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість українців категорично проти будь-яких територіальних поступок.