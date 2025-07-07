На Харківщині судитимуть лісничого через якого зрубали дерев на 1 млн грн

фото: ДБР

У Харківській області судитимуть лісничого через службову недбалість якого вирубали майже 100 дерев

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо лісничого Чемужівського лісництва у Харківській області, з вини якого було незаконно вирубано майже сотню дерев твердих порід загальною вартістю близько 1 млн гривень.

"За посадовими обов’язками лісничий мав контролювати стан охорони та захисту лісу, однак фактично самоусунувся від виконання цих функцій. Під виглядом звітності він зазначав, що самовільні рубки на ввіреній території відсутні, хоча реальних перевірок не проводив", - повідомили у відомстві.

Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, у Харківській області судитимуть лісника, через якого незаконно вирубали дерев на 1 млн грн.