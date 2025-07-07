В Харьковской области будут судить лесничего из-за которого срубили деревьев на 1 млн грн

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В Харьковской области будут судить лесничего из-за служебной халатности которого вырубили почти 100 деревьев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование лесничего Чемужовского лесничества в Харьковской области, по вине которого было незаконно вырублено почти сотню деревьев твердых пород общей стоимостью около 1 млн гривен.

"По должностным обязанностям лесничий должен контролировать состояние охраны и защиты леса, однако фактически самоустранился от выполнения этих функций. Под видом отчетности он отмечал, что самовольные рубки на вверенной территории отсутствуют, хотя реальные проверки не проводились", - сообщили в ведомстве.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Харьковской области будут судить лесника, из-за которого незаконно вырубили деревья на 1 млн грн.