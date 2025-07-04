В Харькове осудили мужчину, пытавшегося убить женщину и ее 12-летнюю дочь

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Суд признал виновным 40-летнего жителя Харькова в оконченном покушении на умышленное убийство двух человек. Он едва не зарезал женщину и ее 12-летнего ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, жестокое нападение произошло в январе 2023 года в одной из квартир на улице Полтавский Шлях.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил остаться на ночь у знакомых через комендантский час. Позже хозяйка проснулась из-за включенного света и вышла из комнаты. В коридоре ждал нападавший, нанесший ей удар ножом-топором по голове. Потерпевшая упала на пол, а злоумышленник пошел в детскую, где спала ее 12-летняя дочь.

Фигурант также нанес девочке ряд ударов ножом-топором по голове, рукам и ногам. Ребенок выбежал из квартиры к матери, которая звала на помощь соседей. Правоохранители задержали нападавшего. К счастью, медики вовремя оказали помощь и спасли жизнь матери и ребенка.

Свою вину фигурант так и не признал. Свидетельства потерпевших, свидетелей, результаты экспертиз и осмотра места происшествия полностью подтвердили вину злоумышленника.

"Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также осужденный должен выплатить потерпевшим 900 тысяч гривен морального ущерба.