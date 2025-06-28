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28 червня 2025, 13:03

На Харківщині діти підірвались на невідомому предметі

28 червня 2025, 13:03
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Ставище Шевченківської громади хлопці 12 і 15 років постраждали від вибуху невідомого предмету

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади. Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років", - написав він.

За словами очільника ОВА, що молодший хлопчик дістав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток — опік кисті. Обидва госпіталізовані.

Як повідомлялось, на Харківщині підірвався автомобіль рятувальників.

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