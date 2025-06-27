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27 июня 2025, 16:45

Не оказали помощь и оставили умирать: семерых работников Харьковского СИЗО подозревают в смерти задержанного

27 июня 2025, 16:45
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фото: ДБР
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Семерым сотрудникам Харьковского следственного изолятора сообщили о подозрении в деле, касающемся смерти задержанного в апреле 2025 года

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По данным следствия, работники СИЗО – включая тогдашнего руководителя, оперуполномоченных, инспекторов и дежурного помощника начальника – поместили задержанного в камеру к осужденному, что прямо противоречит требованиям законодательства. Целью такого перевода было так называемое "воспитание" новоприбывшего. Уже через несколько часов после этого сокамерник нанес ему многочисленные побои.

Вместо того чтобы вызвать врача, охранники оставили избитого в удаленной камере, где он вскоре умер. Экспертиза показала: черепно-мозговая травма, переломы и повреждения внутренних органов могли не привести к смерти, если бы помощь была оказана вовремя. Чтобы скрыть факты превышения полномочий и служебной халатности, сотрудники СИЗО предоставили ложную информацию об обстоятельствах происшествия.

Каждого из подозреваемых правоохранителей проверяют по разным статьям Уголовного кодекса – от превышения власти до оставления в опасности и служебной халатности, повлекшей смерть. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы. Кроме этого, Нацполиция отдельно объявила подозрение осужденному, который непосредственно избил потерпевшего – по статье о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть. Решается вопрос о взятии всех фигурантов дела под стражу.

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