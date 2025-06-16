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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Харькове местный житель признан виновным в незаконной передаче информации о местонахождении Вооруженных сил Украины. Он передавал данные сотруднику русской ФСБ.

По данным следствия, предатель осенью 2023 сообщал россиянину, где размещены блиндажи украинских защитников. Информацию он подтверждал сначала скриншотами с карты, а затем и фотографиями.

Впоследствии злоумышленник рассказывал россиянам, где размещена техника ВСУ, и куда "лучше всего наносить удар". На судебном заседании мужчина признал вину, однако отказался давать показания.

Стражи порядка выяснили, что мужчина в соцсетях поддерживал российскую армию, а также рассказывал, что тайно следит за ВСУ и передает геолокации украинских военных. Он также радовался новостям о "зачистке" позиций ВСУ российской артиллерией и о смерти украинского защитника.

Известно, что мужчина состоит на учете с диагнозом "психические расстройства вследствие органического поражения головного мозга с когнитивными нарушениями, смешанное расстройство школьных привычек". Однако по заключению психиатрического эксперта, он может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.

Суд приговорил изменника к 8 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали 42-летнего местного жителя, работавшего на россиян. Его задачей было собирать координаты для воздушных атак РФ по городу.