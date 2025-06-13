В Харьковской области оккупанты атаковали авиабомбой пятиэтажку
В Харьковской области в результате российского обстрела загорелись квартиры в жилом доме. В ГСЧС показали последствия удара врага
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Утром 13 июня российские военные нанесли удар управляемой авиабомбой по жилой пятиэтажке в городе Купянск. На месте атаки произошел пожар, загорелись три квартиры на пятом этаже общей площадью 150 квадратных метров.
В ГСЧС показали фото с последствиями удара. Вокруг дома разбросаны обломки и мусор. Стены и окна дома повреждены. На кадрах можно увидеть, как спасатели устраняют последствия вражеского удара.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее в Харьковской области военные РФ атаковали управляемой авиабомбой поселок Золочев Богодуховского района. В результате атаки врага пострадали пятеро мирных жителей. Среди них – 11-летний мальчик.