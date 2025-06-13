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13 июня 2025, 16:22

В Харьковской области оккупанты атаковали авиабомбой пятиэтажку

13 июня 2025, 16:22
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Фото: ГСЧС
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В Харьковской области в результате российского обстрела загорелись квартиры в жилом доме. В ГСЧС показали последствия удара врага

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Утром 13 июня российские военные нанесли удар управляемой авиабомбой по жилой пятиэтажке в городе Купянск. На месте атаки произошел пожар, загорелись три квартиры на пятом этаже общей площадью 150 квадратных метров.

В ГСЧС показали фото с последствиями удара. Вокруг дома разбросаны обломки и мусор. Стены и окна дома повреждены. На кадрах можно увидеть, как спасатели устраняют последствия вражеского удара.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Харьковской области военные РФ атаковали управляемой авиабомбой поселок Золочев Богодуховского района. В результате атаки врага пострадали пятеро мирных жителей. Среди них – 11-летний мальчик.

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