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06 июня 2025, 19:42

Российская авиация нанесла удары по Харькову

06 июня 2025, 19:42
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фото: иллюстративное
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Вечером, 6 июня армия РФ нанесла удары по промышленной территории в городе Харьков

Об этом сообщил в Телеграмме городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Предварительно - прилет по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал он.

Впоследствии Терехов сообщил, что город атакуют управляемыми авиабомбами.

Как сообщалось, в Харьковской области украинские пограничники уничтожили много военной техники кафиров.

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