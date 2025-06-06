На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов

фото: ГПСУ

Подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» пограничной бригады «Месть» нанесло сокрушительные удары по технике и вооружению россиян в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, на Купянском направлении в течение недели уничтожена тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", два танка, в частности Т-72Б3, боевая бронированная машина, пушка Д-30, система радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель" и пункт управления БпЛА.

Также наши защитники уничтожили четыре военных грузовика, два склада с горюче-смазочными материалами, четыре автомобиля и три мотоцикла противника.

Ранее пограничники уничтожили грузовик и 13 российских военных в Харьковской области.