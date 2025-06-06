16:27  06 июня
В мае россияне убили троих украинских журналистов
15:59  06 июня
На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов
10:50  06 июня
В сети появились кадры утреннего удара по Луцку
UA | RU
UA | RU
06 июня 2025, 15:59

На Харьковщине пограничники уничтожили много военной техники окупантов

06 июня 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Подразделение беспилотных авиационных систем «Феникс» пограничной бригады «Месть» нанесло сокрушительные удары по технике и вооружению россиян в Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, на Купянском направлении в течение недели уничтожена тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", два танка, в частности Т-72Б3, боевая бронированная машина, пушка Д-30, система радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель" и пункт управления БпЛА.

Также наши защитники уничтожили четыре военных грузовика, два склада с горюче-смазочными материалами, четыре автомобиля и три мотоцикла противника.

Ранее пограничники уничтожили грузовик и 13 российских военных в Харьковской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война видео Харьковская область Купянское направление ГПСУ
Одна из самых масштабных атак: РФ запустила по Украине 407 БпЛА и 44 ракеты
06 июня 2025, 10:28
Россия второй раз за день атаковала здание Херсонской ОГА
05 июня 2025, 16:10
Мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам
05 июня 2025, 14:17
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Специалисты рассказали о качестве воздуха в Тернополе после атаки РФ
06 июня 2025, 17:04
В мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова
06 июня 2025, 16:53
Во Львовской области местные устроили "бизнес" на документах для уклонистов
06 июня 2025, 16:47
В мае россияне убили троих украинских журналистов
06 июня 2025, 16:27
В Одесской области военный устроил "незаконное путешествие" уклонисту
06 июня 2025, 15:55
В Одесской области будут судить руководителя больницы, который требовал 3000 долларов за диагноз
06 июня 2025, 15:50
На Прикарпатье бывший начальник ГСЧС организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
06 июня 2025, 15:39
У бывшего председателя райсовета в Ровенской области обнаружили почти 6 млн грн необоснованных активов
06 июня 2025, 15:29
ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение
06 июня 2025, 15:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »