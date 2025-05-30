У Харкові п'яний військовий стріляв у підлітків, почувши слово "ТЦК"

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У Харкові мобілізованого військовослужбовця визнали винним у стрільбі з пневматичної зброї по підлітках. Причиною агресії стало те, що юнаки нібито назвали його "ТЦКшником". Чоловік отримав 3 роки та 1 місяць позбавлення волі

Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду Харкова, винесеному 19 травня 2025 року, передає RegioNews.

Інцидент стався на початку березня, коли чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як встановило слідство, того вечора чоловік святкував 8 березня разом із сестрою, вживаючи алкоголь. Згодом він вирушив до магазину за черговою пляшкою, де зустрів приятеля. Під час розмови на вулиці вони помітили двох юнаків, які щось обговорювали між собою і сміялися.

За словами обвинуваченого, йому здалося, що хлопці глузують з нього, особливо після того, як почув слово "ТЦК". Чоловік у формі сприйняв це як образу. У відповідь він спершу вистрілив у повітря з пневматичного пістолета, а потім почав стріляти в різні боки.

Під час судового засідання військовий визнав провину та пояснив свої дії станом алкогольного сп’яніння.

"Я в них не цілився, бо якби цілився, то влучив би, оскільки гарно стріляю", — заявив підсудний.

Суд урахував щире каяття, а також бажання чоловіка повернутися до лав ЗСУ. Проте за незаконне використання зброї та створення небезпечної ситуації, йому призначили покарання — 3 роки і 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив заброньованого вчителя "Захисту Вітчизни" під час перевірки документів.