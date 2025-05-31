Правоохранители показали последствия ночных обстрелов Харькова и области

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате ночной атаки на Харьков и область повреждены предприятия, жилые дома, СТО и автомобили. Пострадали четверо гражданских

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Харькову дронами около 03:00. В Шевченковском районе города зафиксировано попадание по автосервису. В результате атаки вспыхнул пожар, поврежденные помещения и транспортные средства.

"В Киевском районе повреждены здания предприятия. 44-летняя женщина, проживающая неподалеку от места удара, испытала острый шок", — говорится в сообщении.

Также ночью восемь БпЛА ударили по городу Изюм. Повреждены административные помещения и авто хлебокомбината, не менее 20 жилых домов. Из-за обстрела мужчина получил ранения.

Кроме того, вчера в 19:40 войска РФ нанесли ракетный удар по поселку Васищево. Вражеская ракета Х-35 попала по приусадебному участку. В населенном пункте повреждено более 10 домовладений. Из-за атаки 67-летняя женщина и мужчина 69 лет подверглись острой реакции на стресс.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.

Напомним, 31 мая, российские войска сбросили КАБы на окраины Харькова. Повреждено предприятие, ранения получили трое мирных жителей.