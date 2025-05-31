РФ скинула КАБи на околиці Харкова: пошкоджене підприємство, постраждали цивільні
У суботу, 31 травня, російські війська завдали удару по околицях Харкова. Окупанти спрямували на Харківський район КАБи. Поранення дістали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За наявними даними:
- у селищі Васищеве авіабомба влучила по території цивільного підприємства, пошкоджені будівлі. Постраждали дві особи;
- у селищі Безлюдівка внаслідок удару КАБом пошкоджений приватний будинок. Там постраждав один місцевий житель.
"На місці "прильотів" працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 травня російські окупаційні війська завдали 3 386 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро цивільних, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.
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