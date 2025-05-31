РФ сбросила КАБы на окраины Харькова: повреждено предприятие, пострадали гражданские
В субботу, 31 мая, российские войска нанесли удар по окрестностям Харькова. Оккупанты направили на Харьковский район КАБы. Ранения получили трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По имеющимся данным:
- в поселке Васищево авиабомба попала по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали два человека;
- в поселке Безлюдовка в результате удара КАБом поврежден частный дом. Там пострадал местный житель.
"На месте "прилетов" работают экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая российские оккупационные войска нанесли 3386 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибли пять гражданских, пострадали девять мирных жителей.
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