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30 мая 2025, 13:45

"Не было с кем общаться": в Харькове получил срок рецидивист, который переписывался с российской разведкой

30 мая 2025, 13:45
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В Харькове вынесли приговор мужчине, передававшему данные об ВСУ россиянам. При этом на суде он этот факт не стал отрицать

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Харьковский суд признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Известно, что с ноября по декабрь 2022 года мужчина посылал данные об украинских военных россиянам. В переписке он сообщал врагу, какие координаты блокпостов, где видел авто ВСУ, где военная база в городе и как охраняют мосты.

Уже в начале 2023 года в харьковском метро стражи порядка остановили его и осмотрели его телефон, и нашли подозрительную переписку. На суде мужчина не отрицал этот факт. Его собеседник представился сотрудником российской разведки, но доказательств не предоставил. Предатель заявил, что он только недавно освободился из тюрьмы, и "не с кем было общаться". За предоставление информации россияне предлагали ему деньги, но сумма так и не обсуждалась.

По материалам дела, мужчина является уроженцем РФ, но имеет украинское гражданство. С 2000-х он неоднократно привлекался к ответственности за кражи. Теперь ему назначили 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что когда его перемещали в следственный изолятор, он систематически в присутствии сокамерников высказывался в поддержку РФ. Он говорил, что якобы "армия РФ помогает нам и освобождает нас из нашего никчемного государства… Вооруженные силы Украины ничтожны, мы должны равняться на армию РФ". За публичные призывы к поддержке государства-агрессора суд запретил мужчине на 15 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали водителя-электрика воинской части, который оказался предателем. Как выяснили правоохранители, мужчина передавал россиянам данные о заведениях, где проходят реабилитацию раненых украинских военных.

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