Наводили ракети по семи регіонах України: затримана агентурна група спецслужб РФ

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Контррозвідка СБУ та Нацполіція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари росіян по східних, південних та західних областях України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує RegioNews.

Правоохоронці одночасно затримали п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для росіян у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23.

До складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини. Фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо. Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи затримали за місцями проживання.

За даними слідства, російські спецслужби завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали "легких грошей".

Фігурантам повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала підпалювачів, які на замовлення РФ "полювали" на об’єкти Укрзалізниці: серед них — 13-річний підліток.