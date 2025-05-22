"Заробив" $46 тисяч: у Харкові викрили переправника, який організував втечу ухилянтам за кордон
Працівники поліції спільно з СБУ викрили 44-річного мешканця Харкова, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Фігуранта затримали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
За "послуги" з вивезення чотирьох громадян він отримав 46 тисяч доларів готівкою.
За даними слідства, у квітні чоловік під час особистої зустрічі запропонував одному з потенційних клієнтів незаконно залишити територію України. Він запевнив, що має безпечний і перевірений маршрут, який дозволить уникнути перевірок на офіційних пунктах пропуску.
Крім того, "організатор" порадив зібрати невелику групу охочих чоловіків призовного віку, для кожного з яких вартість "послуг" становила 11,5 тисяч доларів.
У вартість входили:
- розробка маршруту до кордону;
- перевезення до обраної локації;
- тимчасове укриття;
- подальший супровід у країну ЄС.
Фігуранта затримали на залізничному вокзалі в Харкові під час передачі всієї суми – 46 тисячі доларів.
Зловмиснику вже оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 ККУ – незаконне переправлення осіб державний кордон України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацію майна. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали ділків, які за $25 тисяч переправляли чоловіків до Угорщини.