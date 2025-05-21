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21 травня 2025, 14:01

Війська РФ обстріляли Харківщину КАБами та "Градами": поранені 8 цивільних

21 травня 2025, 14:01
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фото: Нацполіція
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Вчора під масованими обстрілами РФ перебували Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Богодухівський райони. Проти цивільних окупанти застосовували КАБи, РСЗВ та артилерію. Поранення дістали восьмеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

За наявними даними, під час мінометного обстрілу Куп’янська снаряд влучив у житловий будинок. Три місцеві мешканки 55, 69 та 72 років зазнали гострої реакції на стрес.

"Внаслідок удару керованими авіабомбами у місті Куп’янськ пошкоджено житлові будинки. 78-річні чоловік та його дружина отримали вибухові поранення та порізи", — йдеться у повідомленні.

У селі Нечволодівка через удар КАБом пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Постраждала 58-річна жінка.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджені будинки в селі Московка. Пораненння дістав чоловік.

Крім того, під час артобстрілу в селищі Борова отримала поранення 26-річна парамедикиня з Харкова.

За фактами воєнних злочинів РФ правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що вчора російські війська вдарили з артилерії по Куп'янську. Через ворожі обстріли постраждали троє мирних мешканців.

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