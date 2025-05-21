Ворожий FPV-дрон влучив в авто українських снайперів на Харківщині

фото: ДПСУ

FPV-дрон влучив в автомобіль снайперів бригади «Помста». Броня врятувала життя українським захисникам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час виконання бойових завдань на Харківщині автівку підрозділу снайперів бригади ДПСУ "Помста" уразив ворожий FPV-дрон. Завдяки броні, встановленій на автомобілі, обійшлося без постраждалих.

"Дякувати Богу, ніхто не постраждав! Вдячні Держприкордонслужбіза те, що забезпечує нас такими автівками", — зазначають прикордонники.

Раніше ми повідомляли про те, що бригада "Помста" знищила російську бронетехніку під Куп’янськом.