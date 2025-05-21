Войска РФ обстреляли Харьковщину КАБами и "Градами": ранены 8 гражданских
Вчера под массированными обстрелами РФ находились Харьковский, Купянский, Изюмский и Богодуховский районы. Против гражданских оккупанты применяли КАБы, РСЗО и артиллерию. Ранения получили восемь человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
По имеющимся данным, во время минометных обстрелов Купянский снаряд попал в жилой дом. Три местных жителя 55, 69 и 72 лет подверглись острой реакции на стресс.
"В результате удара управляемыми авиабомбами в городе Купянск повреждены жилые дома. 78-летние мужчина и его жена получили взрывные ранения и порезы", — говорится в сообщении.
В селе Нечволодовка из-за удара КАБом поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Пострадала 58-летняя женщина.
В результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены дома в селе Московка. Ранен мужчина.
Кроме того, во время артобстрела в поселке Боровая ранения получила 26-летняя парамедикиня из Харькова.
По фактам военных преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства.
Ранее сообщалось, что вчера российские войска ударили из артиллерии по Купянску. Из-за вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей.