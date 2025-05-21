Войска РФ обстреляли Харьковщину КАБами и "Градами": ранены 8 гражданских

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Вчера под массированными обстрелами РФ находились Харьковский, Купянский, Изюмский и Богодуховский районы. Против гражданских оккупанты применяли КАБы, РСЗО и артиллерию. Ранения получили восемь человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По имеющимся данным, во время минометных обстрелов Купянский снаряд попал в жилой дом. Три местных жителя 55, 69 и 72 лет подверглись острой реакции на стресс.

"В результате удара управляемыми авиабомбами в городе Купянск повреждены жилые дома. 78-летние мужчина и его жена получили взрывные ранения и порезы", — говорится в сообщении.

В селе Нечволодовка из-за удара КАБом поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Пострадала 58-летняя женщина.

В результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" повреждены дома в селе Московка. Ранен мужчина.

Кроме того, во время артобстрела в поселке Боровая ранения получила 26-летняя парамедикиня из Харькова.

По фактам военных преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства.

Ранее сообщалось, что вчера российские войска ударили из артиллерии по Купянску. Из-за вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей.