На Харьковщине женщина взорвалась на "лепестке": травмирована нога
Во вторник, 20 мая, в селе Лукашово, что на Чугуевщине, 62-летняя местная жительница наступила на взрывоопасный предмет, предположительно мину ПФМ-1 "Лепесток"
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел, когда женщина шла по грунтовой тропе. В результате взрыва она получила минно-взрывную травму стопы.
Пострадавшую госпитализировали, ее состояние уточняется.
Взрыв произошел в местности, где могут оставаться остатки боеприпасов, установленных во время боевых действий или вражеской оккупации.
Справка: ПФМ-1 "Лепесток" — опасная противопехотная мина нажимного действия, замаскированная под естественный цвет местности. Она рассчитана на поражение нижней части ноги — для активации достаточно легкого нажатия. Ее нельзя самостоятельно обезвреживать — уничтожается исключительно саперами.
Напомним, на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик.
Ранее на Херсонщине в Бериславе местная жительница взорвалась на российской мини ПФМ-1 "Лепесток".