На Харьковщине женщина взорвалась на "лепестке": травмирована нога

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Во вторник, 20 мая, в селе Лукашово, что на Чугуевщине, 62-летняя местная жительница наступила на взрывоопасный предмет, предположительно мину ПФМ-1 "Лепесток"

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел, когда женщина шла по грунтовой тропе. В результате взрыва она получила минно-взрывную травму стопы.

Пострадавшую госпитализировали, ее состояние уточняется.

Взрыв произошел в местности, где могут оставаться остатки боеприпасов, установленных во время боевых действий или вражеской оккупации.

Справка: ПФМ-1 "Лепесток" — опасная противопехотная мина нажимного действия, замаскированная под естественный цвет местности. Она рассчитана на поражение нижней части ноги — для активации достаточно легкого нажатия. Ее нельзя самостоятельно обезвреживать — уничтожается исключительно саперами.

Напомним, на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик.

Ранее на Херсонщине в Бериславе местная жительница взорвалась на российской мини ПФМ-1 "Лепесток".