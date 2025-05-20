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20 травня 2025, 18:45

На Хмельниччині чоловік кинув гранату в будинок сусіда

20 травня 2025, 18:45
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Фото: Нацполіція
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У Хмельницькій області затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок свого сусіда. З'ясувалось, що це сталось через сварку

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

На Хмельниччині 37-річний власник будинку травмувався внаслідок вибуху. Правоохоронці затримали його. Йому оголосили підозри у замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Зараз він під вартою.

16 травня близько 22:20 поліції повідомили про вибух в будинку місцевого жителя в селищі Жищинці. З'ясувалось, що в той день 37-річний чоловік та його сусід влаштували застілля. Між ними виникла сварка. 31-річний гість пішов додому, взяв бойову гранату, а потім кинув її через вікно у будинок свого односельця.

Внаслідок вибуху господар будинку отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували медики. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік кинув гранату через ревнощі. Це сталось, коли він приїхав до колишньої співмешканки та побачив її з іншим. Тоді він кинув боєприпас, який вибухнув.

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