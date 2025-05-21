На Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната: загинув 3-річний хлопчик, є поранена
Трагічна подія трапилася ввечері 20 травня в селі Комісарівка Миколаївського району. Трирічна дитина загинула, ще одна людина дістала поранення
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.
За наявними даними, вибух стався на території приватного будинку. Поліцейські встановили, що в результаті вибуху гранати 3-річний хлопчик загинув на місці. Крім того, ще одна місцева мешканка отримала тяжкі травми.
"Попередньо, подію кваліфікували за ст. 115 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.
Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Хмельницькій області затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок свого сусіда. З'ясувалося, що це сталося через сварку.
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