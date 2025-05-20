Россияне обстреляли Купянск из артиллерии: пострадали 3 человека
Сегодня, 20 мая, российские войска ударили из артиллерии по Купянску. Из-за вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, оккупанты ударили по Купянску около 12:00. В городе разрушены и повреждены жилые дома.
"Три женщины в возрасте 73, 69 и 55 лет подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.
Напомним, в поселке Большая Писаревка Сумской области россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Ранения получили двое гражданских.
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