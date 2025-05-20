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20 мая 2025, 16:40

Россияне обстреляли Купянск из артиллерии: пострадали 3 человека

20 мая 2025, 16:40
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня, 20 мая, российские войска ударили из артиллерии по Купянску. Из-за вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Купянску около 12:00. В городе разрушены и повреждены жилые дома.

"Три женщины в возрасте 73, 69 и 55 лет подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, в поселке Большая Писаревка Сумской области россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Ранения получили двое гражданских.

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