Росіяни за добу 360 разів били по Запорізькій області: пошкоджені будинки
Впродовж 19 травня окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці, Новодарівці та Малинівці.
- 149 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Мар'ївку, Магдалинівку, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 9 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку.
- 166 артилерійських ударів завдано по території Новояковлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
До поліції надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, 19 травня окупанти скинули на селище Степногірськ щонайменше дев'ять керованих авіабомб. Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки.
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